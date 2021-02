Novantamila morti. Corona virus: Italia, 430277 attualmente positivi a test ( in un giorno) con 90241 decessi (422) e 2076928 guariti (17680). Totale di 2597446 casi (13659) Dati della protezione civile: effettuati 270142 tamponi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Novantamila morti. Corona virus: Italia, 430277 attualmente positivi a test ( in un giorno) con 90241 decessi (422) e 2076928 guariti (17680). Totale di 2597446 casi (13659) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 270142 tamponi</small> ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo( in un) con(422) e).di) ...

PALERMO - Oggi, in tutta Itala, ci sono stati 477 morti di Covid . Trentasette in Sicilia. Una continua e in parte silenziosa strage quotidiana. ... fin qui, ci sono state quasi novantamila vittime. ...

... 169 persone sono morte per overdose di eroina, quasi la metà delle 373 morti annue attribuibili ... Novantamila sono in trattamento presso i Serd, i servizi pubblici per le dipendenze a cui ci si ...

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Sono 372 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.079 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 3.229 tampo ...

