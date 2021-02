Novantamila morti. Corona virus: Italia, 430277 attualmente positivi a test (-4445 in un giorno) con 90241 decessi (422) e 2076928 guariti (17680). Totale di 2597446 casi (13659) Dati della protezione civile: effettuati 270142 tamponi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Novantamila morti. Corona virus: Italia, 430277 attualmente positivi a test (-4445 in un giorno) con 90241 decessi (422) e 2076928 guariti (17680). Totale di 2597446 casi (13659) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 270142 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(422) e).di) ...

NoiNotizie : Novantamila morti. #coronavirus: #Italia, 430277 attualmente positivi a test (-4445 in un giorno) con 90241 decessi… - PaolaTimpano : @M5S_Europa @Gianni695 Ma come si fa a dire simili sciocchezze? Ancora credete che la gente sia del tutto deficient… - fabiospes1 : @AleGrifeo @Andrea_Bologna7 @Serena57891118 @vitalbaa @MatteoSalvemini @DeShindig Con quasi novantamila morti, un p… - VirtualRaven : Dopo quasi un anno possiamo dire con una ragionevole certezza che non #andratuttobene non è andato tutto bene. qu… -