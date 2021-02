“Non sono grillino, non sono Travaglio”: Peter Gomez esplode di rabbia a L'”Aria che tira” (video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi si è già intestato un “divorzio” consumatosi nelle fila dei giornalisti del Fatto quotidiano. Peter Gomez ha una crisi isterica quando in studio da Myrta Merlino si infuria di brutto con Antonio Di Pietro. L’ex Pm lo apostrofa con un “voi”, intendendo dire la famiglia del quotidiano di Travaglio, voce conclamata dell’ex premier Conte e dei grillini. “Voi del Fatto, perché non vi va bene?” , chiede intendendo il gradimento a Mario Draghi. Ma Gomez non ci sta. E risponde in modo brusco: “Io non sono Marco Travaglio, dirigo ilfattoquotidiano.it e non sono nemmeno un grillino“. Peter Gomez “scarica” Travaglio Si parlava dell’incarico dato dal Capo dello Stato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi si è già intestato un “divorzio” consumatosi nelle fila dei giornalisti del Fatto quotidiano.ha una crisi isterica quando in studio da Myrta Merlino si infuria di brutto con Antonio Di Pietro. L’ex Pm lo apostrofa con un “voi”, intendendo dire la famiglia del quotidiano di, voce conclamata dell’ex premier Conte e dei grillini. “Voi del Fatto, perché non vi va bene?” , chiede intendendo il gradimento a Mario Draghi. Manon ci sta. E risponde in modo brusco: “Io nonMarco, dirigo ilfattoquotidiano.it e nonnemmeno un“.“scarica”Si parlava dell’incarico dato dal Capo dello Stato ...

