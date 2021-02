Non solo formazione - tipo, Pirlo ha allargato la Juve: tutti titolari per il tour de force (Di giovedì 4 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Lazio, leggero affaticamento per Radu: è in dubbio per il Cagliari

Apprensione per Radu . Il centrale romeno non si è allenato per un leggerissimo affaticamento . Niente di grave, solo che non essendo più un ragazzino e rimanendo tre giorni alla partita col Cagliari, è una situazione che va gestita con precauzione. La sensazione è che un giorno di riposo possa bastare e domani ...

Roma, che fai con Carles Perez? Prima c'è la Juve, poi... El Shaarawy

... nonché il solo realizzato, nel 5 - 2 contro il Benevento. Peccato che contro Crotone e Spezia, nelle sue uniche gare da titolare in questa Serie A, l'ex Barça non sia riuscito a ripetersi e abbia ...

Testimoni, bugie e 19 telecamere: cronaca di un’inchiesta

Tutto comincia l’11 ottobre con la prima denuncia. Meno di un mese dopo Genovese viene arrestato. Nei video registrati dagli impianti di sorveglianza le prove delle violenze. Ad accusarlo ora sono sei ...

“Lo umiliava in continuazione”: professore indagato per il suicidio di un diciassettenne

Solo dopo anni alcuni compagni di scuola hanno deciso di parlare e di raccontare cosa si consumava in classe. Hanno parlato di umiliazioni, maltrattamenti verbali, prese in giro sul suo profitto.

