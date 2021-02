“Non capivo se mia moglie mi stesse tradendo o stesse guardando un porno, invece era Bridgerton” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Belli, bravi, ricchi, quante qualità possiedono Ashton Kutcher e Mila Kunis? La coppia stellare si è conosciuta nel 2012 sul set di That ’70s Show, per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2014. Nello stesso anno è nata Wyatt Isabell, mentre l’anno seguente si sono sposati ad Hollywood. Nel 2016 è nato invece Dimitri Portwood, secondo figlio della coppia. Ed è proprio un episodio della loro vita familiare a fare il giro del web in queste ore. A raccontarlo è Ashton stesso il quale, in compagnia di Mila, è stato ospite di The TODAY Show, il talk televisivo targato NBC. “Di solito mi addormento alle 9.30, non importa cosa stia succedendo intorno a me – ha esordito Mila Kunis -. invece con Bridgerton (la serie Netflix campionessa di incassi, ndr) sono rimasta sveglia fino a mezzanotte. Non riuscivo a staccarmi, volevo vedere come proseguiva”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Belli, bravi, ricchi, quante qualità possiedono Ashton Kutcher e Mila Kunis? La coppia stellare si è conosciuta nel 2012 sul set di That ’70s Show, per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2014. Nello stesso anno è nata Wyatt Isabell, mentre l’anno seguente si sono sposati ad Hollywood. Nel 2016 è natoDimitri Portwood, secondo figlio della coppia. Ed è proprio un episodio della loro vita familiare a fare il giro del web in queste ore. A raccontarlo è Ashton stesso il quale, in compagnia di Mila, è stato ospite di The TODAY Show, il talk televisivo targato NBC. “Di solito mi addormento alle 9.30, non importa cosa stia succedendo intorno a me – ha esordito Mila Kunis -.con(la serie Netflix campionessa di incassi, ndr) sono rimasta sveglia fino a mezzanotte. Non riuscivo a staccarmi, volevo vedere come proseguiva”. ...

