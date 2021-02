Noah Baumbach | firmato l’accordo esclusivo con Netflix

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021), forte del recente successo di Storia di un matrimonio, haun accordocon. Chi è? L’autore indipendente è emerso nel 1995 con il suo primo lungometraggio Kicking and Screaming ed è emerso con il suo dramma semi-autobiografico The Squid and the Whale un decennio dopo. E poi il successo di Storia di un matrimonio, quest’ultimo film ha ricevuto recensioni entusiasmanti e sei nomination all’Oscar, incluse quelle delle due star Adam Driver e Scarlett Johansson, ma è stata Laura Dern a portare a casa l’Oscar per il suo ruolo di supporto come avvocato divorzista Nora Fanshaw. White Noise Approdato sulla piattaforma con The Meyerowitz Stories,è già al lavoro su un ...