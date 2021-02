Neymar: “Ho già vinto la Champions e spero di rifarlo col Psg. Feste? Se si pensa solo al calcio si impazzisce…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Aveva fissato i suoi obiettivi anche pubblicamente via social, ora Neymar ribadisce i suoi desideri per il futuro e si racconta in modo ancora più approfondito in una bella intervista a Sportsmail in cui si sofferma anche sul suo futuro e sul suo stile di vita e più in generale su quello di un calciatore professionista.Neymar: "Sogno di nuovo la Champions"caption id="attachment 1063387" align="alignnone" width="592" Neymar (Psg Twitter)/captionLa stella del Paris Saint-Germain ha parlato della sua vita da calciatore, dei suoi obiettivi e di ciò che lo spinge a cercare nuovi successi: "Non sono le sconfitte che mi motivano a fare meglio, ma le vittorie", ha spiegato Neymar. "Sono motivato dai successi avuti in carriera e dalla voglia di ripetermi. So cosa significa vincere una Champions ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Aveva fissato i suoi obiettivi anche pubblicamente via social, oraribadisce i suoi desideri per il futuro e si racconta in modo ancora più approfondito in una bella intervista a Sportsmail in cui si sofferma anche sul suo futuro e sul suo stile di vita e più in generale su quello di un calciatore professionista.: "Sogno di nuovo la"caption id="attachment 1063387" align="alignnone" width="592"(Psg Twitter)/captionLa stella del Paris Saint-Germain ha parlato della sua vita da calciatore, dei suoi obiettivi e di ciò che lo spinge a cercare nuovi successi: "Non sono le sconfitte che mi motivano a fare meglio, ma le vittorie", ha spiegato. "Sono motivato dai successi avuti in carriera e dalla voglia di ripetermi. So cosa significa vincere una...

