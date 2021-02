Mediagol : Newcastle, Lazaar firma la risoluzione: possibile ritorno in Italia per l'ex Palermo? I dettagli… - sportli26181512 : TMW - Newcastle-Lazaar, è addio: firmata la risoluzione: Achraf Lazaar e il Newcastle, è addio. Il terzino sinistro… - alaimotmw : #Newcastle #Lazaar è addio. Firmata la risoluzione @TuttoMercatoWeb - AndreaSforza5 : @masolinismo Fanno uno scambio di Achraf con il Newcastle: Lazaar all’Inter e Caghimi nuovo Magpie - gustatore : Questa non prende la palma di notizia più demenziale solo perché Sportmediaset ci ha accostato Lazaar, riserva del… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle Lazaar

TUTTO mercato WEB

Ormai è fatta. Le parti sono arrivate ad un accordo e adesso l'ex terzino del Palermo , Achraf, non è più un calciatore del. L'esterno sinistro, che era in forza al club inglese , ha terminato la negoziazione del suo contratto con il club e firmato per la risoluzione. Dopo l'...La via più semplice è, soprattutto se ildovesse decidere di liberarlo a zero. Difficile, se non impossibile, arrivare agli altri due. Non è da escludere che il Milan possa comunque ...Achraf Lazaar e il Newcastle, è addio. Il terzino sinistro marocchino ha risolto il contratto con la società inglese. Sarà ufficiale tra poco, Lazaar lascia il Newcastle ...Le ultime news di mercato del Milan del 1 febbraio: tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni in diretta, con gli aggiornamenti sui nuovi ...