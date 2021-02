Netflix trova casa a Roma: la sede a Villino Rattazzi nel cuore della Dolce Vita (Di giovedì 4 febbraio 2021) E' ufficiale, Netflix ha trovato casa a Roma: la sede italiana della piattaforma sarà il Villino Rattazzi, in via Boncompagni, una costruzione di 2mila metri quadri in stile classico... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 febbraio 2021) E' ufficiale,hato: laitalianapiattaforma sarà il, in via Boncompagni, una costruzione di 2mila metri quadri in stile classico...

hearmer04r_ : @lasabbiascotta netflix e la trama è palesissima cioè c'è la mia versione maschile che trova questo quaderno con cu… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #Netflix trova casa a #Roma: la sede a Villino Rattazzi nel cuore della Dolce Vita - ilmessaggeroit : #Netflix trova casa a #Roma: la sede a Villino Rattazzi nel cuore della Dolce Vita - jaeeIuv : @doyeon_gf un film che mi ha fatto piangere verso la fine si chiama your name engraved herein si trova su netflix È… - BlockedRosa : @Lady0Gugu @amandaknox @SDrizin @netflix E ridaie, il sistema giudiziario italiano è il più garantista del pianeta… -