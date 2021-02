Netflix svela i personaggi di Sky Rojo, la nuova serie di Álex Pina tra prostituzione e ribellione (video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) A poco più di un mese dall’uscita della serie, Netflix ha svelato i primi dettagli sui personaggi di Sky Rojo, la nuova serie creata e prodotta dai creatori de La Casa di Carta, Álex Pina ed Esther Martínez Lobato con la loro Vancouver Media. La prima stagione uscirà in tutto il mondo il 19 marzo. I principali personaggi di Sky Rojo sono Coral, Wendy e Gina, tre donne in fuga da un giro di prostituzione a Tenerife: insieme intraprendono un viaggio pericoloso in cerca della loro libertà, mentre sono inseguite da Moisés e Christian, gli scagnozzi del loro magnaccia Romeo, il proprietario del Club Las Novias in cui erano sfruttate e da cui sono scappate. I tre ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) A poco più di un mese dall’uscita dellahato i primi dettagli suidi Sky, lacreata e prodotta dai creatori de La Casa di Carta,ed Esther Martínez Lobato con la loro Vancouver Media. La prima stagione uscirà in tutto il mondo il 19 marzo. I principalidi Skysono Coral, Wendy e Gina, tre donne in fuga da un giro dia Tenerife: insieme intraprendono un viaggio pericoloso in cerca della loro libertà, mentre sono inseguite da Moisés e Christian, gli scagnozzi del loro magnaccia Romeo, il proprietario del Club Las Novias in cui erano sfruttate e da cui sono scappate. I tre ...

