Nei mari pugliesi i cormorani fanno concorrenza ai pescatori: effetto della tropicalizzazione Coldiretti Puglia: ripercussioni economiche gravi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Invasione di cormorani in Puglia, il nuovo Eden per le specie di uccelli che si cibano di pesce, a causa della tropicalizzazione del clima e del global warming, con ripercussioni economiche gravi per i pescatori e per gli allevamenti. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, che denuncia la presenza sempre più invasiva dei cormorani segnalata dai pescatori in provincia di Bari sia a sud, tra Mola di Bari e Torre a Mare che a nord tra Giovinazzo e Bisceglie, nella laguna di Varano, sulla Diga di Capaccio del Celone a Lucera e presso la palude del Lago Salso a Manfredonia, a Gallipoli, nel Golfo di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Invasione diin, il nuovo Eden per le specie di uccelli che si cibano di pesce, a causadel clima e del global warming, conper ie per gli allevamenti. E’ quanto afferma, che denuncia la presenza sempre più invasiva deisegnalata daiin provincia di Bari sia a sud, tra Mola di Bari e Torre a Mare che a nord tra Giovinazzo e Bisceglie, nella laguna di Varano, sulla Diga di Capaccio del Celone a Lucera e presso la palude del Lago Salso a Manfredonia, a Gallipoli, nel Golfo di ...

Corriere : A 15 anni perse una gamba, oggi nuota nei mari di tutto il mondo per i diritti dei dis... - NoiNotizie : Nei mari pugliesi i cormorani fanno concorrenza ai pescatori: effetto della tropicalizzazione… - MariamAyhan : RT @EricaDoddo: La sensibilità permette di inabissarsi nei mari più profondi, per poi scoprire tutte le meraviglie del fondale ???? https://t… - shamini_writes : RT @EricaDoddo: La sensibilità permette di inabissarsi nei mari più profondi, per poi scoprire tutte le meraviglie del fondale ???? https://t… - LinkaTv : E' iniziato Inferno nei mari Serie 2. P.1. su #raistoria Clicca qui per classifica tweet: -