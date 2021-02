NBA 2021, i risultati della notte (4 febbraio): 76ers, Bucks e Clippers sulle ali di Embiid, Antetokounmpo e Paul George (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono dieci le partite che si sono disputate in questa notte NBA, con in campo quasi tutte le big del panorama cestistico che regna dall’altra parte dell’Oceano. Andiamo a vedere tutti i risultati arrivati sui parquet d’America. Charlotte Hornets (10-12) in rimonta tardiva contro i Philadelphia 76ers (16-6), vittoriosi per 111-118 con 34 punti e 11 rimbalzi di Joel Embiid e 26 di Tobias Harris; dall’altra parte 22 a testa per Lonzo Ball e Gordon Hayward. Risposta pronta dei Milwaukee Bucks: 130-110 sugli Indiana Pacers, cui non basta un grande Domantas Sabonis da 33 punti e 12 rimbalzi. Arriva infatti la tripla doppia (21-14-10) di Giannis Antetokounmpo, il tutto senza neanche tirare da tre, ed è la seconda volta di fila. Paul George si rivela autentico ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono dieci le partite che si sono disputate in questaNBA, con in campo quasi tutte le big del panorama cestistico che regna dall’altra parte dell’Oceano. Andiamo a vedere tutti iarrivati sui parquet d’America. Charlotte Hornets (10-12) in rimonta tardiva contro i Philadelphia(16-6), vittoriosi per 111-118 con 34 punti e 11 rimbalzi di Joele 26 di Tobias Harris; dall’altra parte 22 a testa per Lonzo Ball e Gordon Hayward. Risposta pronta dei Milwaukee: 130-110 sugli Indiana Pacers, cui non basta un grande Domantas Sabonis da 33 punti e 12 rimbalzi. Arriva infatti la tripla doppia (21-14-10) di Giannis, il tutto senza neanche tirare da tre, ed è la seconda volta di fila.si rivela autentico ...

