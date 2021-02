Nato2030 | più giovane che mai Il futuro dell’Alleanza secondo Stoltenberg

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Settantadue anni e non sentirli. L’Alleanza Atlantica non è mai stata così, tra team universitari a sfidarsi su proposte per ile 14 esperti under-35 a suggerire direttamente al segretario generale Jenssulle sfide da affrontare. È tutto nella “Nato 2030”, l’iniziativa lanciata l’anno scorso per preservare la capacità di adattamentoal contesto internazionale, tra minacce ibride, cambiamenti climatici, nuove tecnologie e sicurezza sanitaria. Oggi, nell’evento organizzato con Chatham House,ha ascoltato le idee e le proposte degli “young leaders” individuati a novembre nel corso della Munich Security Conference, lì dove si è tenuto il primo Nato Youth Summit. Poco dopo è andato in scena il primo “policy hackathon” nella storia ...

Stella Blumfelde , dottoranda dell'Università di Genova, è stata premiata dalla Nato nell'ambito del concorso #Nato2030 per il tema ' Quali saranno le minacce più significative per la pace e la sicurezza nel 2030 e come dovrà adattarsi la Nato per contrastarle? ' Blumfelde è iscritta al I anno (XXXVI ciclo) del dottorato in Risk and Vulnerability.