Nato: consigliere Biden conferma, 'congelato ritiro 12mila truppe da Germania' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Washington, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - Il consigliere per la Sicurezza Nazionale di Joe Biden, Jake Sullivan, conferma che oggi il presidente annuncerà il congelamento del ritiro di 12mila truppe dalla Germania ordiNato da Donald Trump. Biden, ha spiegato Sullivan ai giornalisti, spiegherà che il ministro della Difesa Lloyd Austin "guiderà una revisione della nostra postura militare globale, e durante lo svolgimento di questa revisione sarà congelato ogni ritiro di truppe dalla Germania". Gli Stati Uniti hanno attualmente 34.500 militari in Germania e Trump, nel mezzo di continue tensioni con Berlino riguardo ai finanziamenti alla Nato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Washington, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - Ilper la Sicurezza Nazionale di Joe, Jake Sullivan,che oggi il presidente annuncerà il congelamento deldidallaordida Donald Trump., ha spiegato Sullivan ai giornalisti, spiegherà che il ministro della Difesa Lloyd Austin "guiderà una revisione della nostra postura militare globale, e durante lo svolgimento di questa revisione saràognididalla". Gli Stati Uniti hanno attualmente 34.500 militari ine Trump, nel mezzo di continue tensioni con Berlino riguardo ai finanziamenti alla, ...

