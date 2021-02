Napoli, trovati 5 migranti su un rimorchio: erano nascosti tra gli pneumatici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cinque giovani, di cui 4 minorenni, sono stati ritrovati dalla polizia stradale all’interno di un semirimorchio. La polizia ha fermato il camion per dei movimenti sospetti, si pensava che stessero rubando la merce ed invece erano entrati illegalmente nel paese. erano nascosti all’interno di un semirimorchio, fermo nell’area di servizio ‘San Nicola Sud’, sull’autostrada A1 (nei pressi di Caserta). Si tratta di 5 giovani, uno di 21 anni e altri 4 minorenni, di nazionalità afgana, ritrovati dalla polizia stradale durante un servizio notturno, all’interno di un semirimorchio con targhe macedoni. Il personale intervenuto, insospettito da un grosso taglio sulla parte superiore del telone che copriva il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Cinque giovani, di cui 4 minorenni, sono stati ridalla polizia stradale all’interno di un semi. La polizia ha fermato il camion per dei movimenti sospetti, si pensava che stessero rubando la merce ed inveceentrati illegalmente nel paese.all’interno di un semi, fermo nell’area di servizio ‘San Nicola Sud’, sull’autostrada A1 (nei pressi di Caserta). Si tratta di 5 giovani, uno di 21 anni e altri 4 minorenni, di nazionalità afgana, ridalla polizia stradale durante un servizio notturno, all’interno di un semicon targhe macedoni. Il personale intervenuto, insospettito da un grosso taglio sulla parte superiore del telone che copriva il ...

angelavec69 : RT @ElisaCuccolo: CARLETTO & CARLOTTA ???? Vivevano in una Discarica, sono stati Trovati Sotto la Pioggia! ?? Hanno 3 Mesi, Futura Taglia Medi… - Emilystellaemi2 : RT @ElisaCuccolo: CARLETTO & CARLOTTA ???? Vivevano in una Discarica, sono stati Trovati Sotto la Pioggia! ?? Hanno 3 Mesi, Futura Taglia Medi… - SIMO_CAVOUR : RT @ElisaCuccolo: CARLETTO & CARLOTTA ???? Vivevano in una Discarica, sono stati Trovati Sotto la Pioggia! ?? Hanno 3 Mesi, Futura Taglia Medi… - a_den2017 : RT @ElisaCuccolo: CARLETTO & CARLOTTA ???? Vivevano in una Discarica, sono stati Trovati Sotto la Pioggia! ?? Hanno 3 Mesi, Futura Taglia Medi… - milefab : RT @ElisaCuccolo: CARLETTO & CARLOTTA ???? Vivevano in una Discarica, sono stati Trovati Sotto la Pioggia! ?? Hanno 3 Mesi, Futura Taglia Medi… -