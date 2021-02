Napoli-Atalanta | match analysis Toloi | l’arma di Gasp E la tattica di Gattuso | se non puoi vincere | almeno non perdere

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - claudioruss : direttamente dal report della Lega Serie A su #NapoliAtalanta di Coppa Italia: il #Napoli ha toccato 6 volte il pal… - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Ripresa lenta e spezzettata, ma sono soddisfatto' - - Dalla_SerieA : Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0 nella semifinale di andata - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Atalanta

La semifinale di andata. Reti bianche al 'Maradona' franella semifinale d'andata di Coppa Italia. Tutto rinviato di una settimana, all'incontro di Bergamo, per sbloccare lo 'score' e decidere la finalista. Inconsueta difesa a tre per ...Le pagelle di. Poco spettacolo allo stadio 'Maradona' tra. Finisce 0 - 0 l'andata della semifinale di Coppa Italia, una gara tatticamente bloccata. Deciderà il ritorno di ...Termina in parità, e senza reti, la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta . Allo stadio Diego Armando Maradona a fare la partita è la ...'Un club deve reggersi sulla disciplina, in questo momento Dzeko non è il capitano della Roma, poi lavoreremo per l'interesse del in futuro': lo ha detto il generale manager della Roma, Tiago Pinto. ( ...