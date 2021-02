Napoli-Atalanta, 0-0 al “Maradona”: si decide tutto a Bergamo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta termina a reti bianche. Quasi un paradosso se si considera che le due compagini in campo sono riuscite a andar a segno in campionato per 88 volte. Il punteggio “ad occhiali” è figlio di un’impronta sicuramente difensiva data da Gattuso alla propria squadra e dalla mancanza di lucidità sotto porta degli uomini di Gasperini. La Dea esce quindi per la prima volta dallo stadio dedicato al compianto “Pibe de Or” con piena consapevolezza dei propri mezzi per la capacità di costruire con pazienza trame che vadano a eludere le linee strette partenopee, ma resta forte il rammarico e l’amaro in fondo alla gola per un punteggio che avrebbe potuto indirizzare maggiormente la qualificazione. A gridare vendetta sono in particolare le occasioni capitate nei piedi di Pessina e Toloi nel primo tempo e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il primo atto della semifinale di Coppa Italia tratermina a reti bianche. Quasi un paradosso se si considera che le due compagini in campo sono riuscite a andar a segno in campionato per 88 volte. Il punteggio “ad occhiali” è figlio di un’impronta sicuramente difensiva data da Gattuso alla propria squadra e dalla mancanza di lucidità sotto porta degli uomini di Gasperini. La Dea esce quindi per la prima volta dallo stadio dedicato al compianto “Pibe de Or” con piena consapevolezza dei propri mezzi per la capacità di costruire con pazienza trame che vadano a eludere le linee strette partenopee, ma resta forte il rammarico e l’amaro in fondo alla gola per un punteggio che avrebbe potuto indirizzare maggiormente la qualificazione. A gridare vendetta sono in particolare le occasioni capitate nei piedi di Pessina e Toloi nel primo tempo e ...

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - claudioruss : direttamente dal report della Lega Serie A su #NapoliAtalanta di Coppa Italia: il #Napoli ha toccato 6 volte il pal… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Coppa Italia Napoli Atalanta (18.5%), Made in Italy (11.2%) | Dati Auditel 3 febbraio 2021 - erdryck : @coldblackarrow @FrancescoRoma78 @Torrenapoli1 Gattuso ha l’attenuante delle defezioni, ma questo Napoli è osceno d… -