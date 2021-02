Myanmar | cosa c’è dietro la posizione di Pechino Il commento di Pelaggi

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non c’è troppo da stupirsi che la Cina abbia bloccato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione redatta dagli inglesi con cui si intendeva definire “colpo di stato” il ritorno dei generali in. Alla spinta pro-democratica della Global Britain,risponde con lo stop istituzionale – all’Onu – e con informazioni alterate diffuse dai media di stato, che definiscono quanto sta succedendo a Naypyitaw come “grande rimpasto di governo”. Si delinea il fronte: da una parte le democrazie, che adesso Joe Biden vorrebbe istituzionalizzare in un’alleanza globale, dall’altra i sistemi autoritari, con la Cina che ha trovato allineamento con la Russia come già successo nel 2017, quando la Birmania era stata protetta da qualsiasi azione significativa del Consiglio di sicurezza contro la pulizia etnica ai danni della minoranza rohingya. ...