Musica: Valcuha con Sokolov a Santa Cecilia per Concerto per violino di Cajkovskij (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Primo appuntamento in streaming per il mese di febbraio della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, venerdì 5 febbraio alle ore 20.30 dalla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, trasmesso gratuitamente in diretta streaming su youtube.com/SantaCecilia.tv. Il Concerto vede il debutto a Santa Cecilia del violinista ucraino Valeriy Sokolov, considerato uno dei più talentuosi oggi in attività, interprete del Concerto per violino di ?ajkovskij. A dirigere l'Orchestra Ceciliana sarà Juraj Val?uha – attuale direttore Musicale del Teatro San Carlo di Napoli, nonché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Primo appuntamento in streaming per il mese di febbraio della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di, venerdì 5 febbraio alle ore 20.30 dalla Saladell'Auditorium Parco delladi Roma, trasmesso gratuitamente in diretta streaming su youtube.com/.tv. Ilvede il debutto adel violinista ucraino Valeriy, considerato uno dei più talentuosi oggi in attività, interprete delperdi ?ajkovskij. A dirigere l'Orchestrana sarà Juraj Val?uha – attuale direttorele del Teatro San Carlo di Napoli, nonché ...

TV7Benevento : Musica: Valcuha con Sokolov a Santa Cecilia per Concerto per violino di Cajkovskij... - isalucedifronzo : ?? “Ogni popolo si identifica con la musica e la cultura”. Juraj Valcuha (direttore musicale del Teatro San Carlo di… - OrchestraRai : Poche ore al quarto appuntamento con i “Concerti d’inverno” dell'@OrchestraRai. Sul podio torna il Maestro Juraj Va… - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: L’@OrchestraRai in prova con il Maestro Juraj Valcuha per il quarto Concerto d’inverno di giovedì 28 gennaio ore 20.30. La… - TerraDiPalma : RT @OrchestraRai: L’@OrchestraRai in prova con il Maestro Juraj Valcuha per il quarto Concerto d’inverno di giovedì 28 gennaio ore 20.30. L… -