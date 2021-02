Museo Omero riapre i battenti | mostre e prenotazione obbligatoria

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilha riaperto al pubblico , per il passaggio della regione Marche in zona gialla. Resta l'accoglienza nel pieno rispetto delle norme anti Covid - 19, ma cambiano i giorni e gli orari di ...

SMALLZINE : L’arte contemporanea alla radio con il Museo Omero e Slash Radio web dieci le puntate di “Toccare l’arte alla Radi… - MarcheMusei : L’arte contemporanea alla radio con il Museo Omero: Giuliano Vangi a colloquio con Aldo Grassini - informazionecs : Ancona: il Museo Omero riaperto al pubblico - vivereancona : L'arte contemporanea alla radio con il Museo Omero: Giuliano Vangi a colloquio con Aldo Grassini… - vivereancona : Riapre al pubblico il Museo Omero -

Ultime Notizie dalla rete : Museo Omero

Ilha riaperto al pubblico , per il passaggio della regione Marche in zona gialla. Resta l'accoglienza nel pieno rispetto delle norme anti Covid - 19, ma cambiano i giorni e gli orari di ......un'azione che verrà documentata attraverso un video l'artista riporrà l'arazzo in un tubo metallico con la scritta Braille "Quello che doveva accadere" che rimarrà in permanenza presso il...Il Museo Omero ha riaperto al pubblico, per il passaggio della regione Marche in zona gialla. Resta l’accoglienza nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, ma cambiano i giorni e gli orari di aper ...Giuliano Vangi: parte con un grande nome dell’arte contemporanea il primo appuntamento con "Toccare l’arte alla radio", il programma curato dello staff del Museo Omero su Slash Radio Web, la radio uff ...