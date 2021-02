Motomondiale: Honda, il 22 febbraio la presentazione della nuova HRC (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Il 22 febbraio la Honda presenterà la nuova HRC con la quale Marc Marquez e Pol Espargarò gareggeranno nel mondiale MotoGp 2021. A comunicarlo è stata la stessa casa giapponese. La presentazione avverrà online per la prima volta nella storia del team. Il mondiale prenderà il via il prossimo 28 marzo in Qatar. C'è grande attesa per vedere con i nuovi colori Pol Espargarò, che dopo aver lasciato la Ktm, sarà per la prima volta in sella alla Honda. I fari però saranno puntati tutti sull'otto volte campione del mondo Marc Marquez, che dopo aver saltato completamente la scorsa stagione a causa dell'infortunio al braccio rimediato nella prima prova iridata, sta recuperando per tentare di tornare in pista. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Il 22lapresenterà laHRC con la quale Marc Marquez e Pol Espargarò gareggeranno nel mondiale MotoGp 2021. A comunicarlo è stata la stessa casa giapponese. Laavverrà online per la prima volta nella storia del team. Il mondiale prenderà il via il prossimo 28 marzo in Qatar. C'è grande attesa per vedere con i nuovi colori Pol Espargarò, che dopo aver lasciato la Ktm, sarà per la prima volta in sella alla. I fari però saranno puntati tutti sull'otto volte campione del mondo Marc Marquez, che dopo aver saltato completamente la scorsa stagione a causa dell'infortunio al braccio rimediato nella prima prova iridata, sta recuperando per tentare di tornare in pista.

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Honda MotoGP, Marc Marquez rivela: 'Io e Pol Espargaro non potevamo vederci'

Se l'infortunio al braccio destro lo permetterà, nel 2021 Marc Marquez condividerà il box Honda Repsol con Pol Espargaro . Non è il primo incrocio tra i due, abituati a frequentarsi fin da bambini. A raccontarlo è Julià Marquez, padre di Marc, nel secondo episodio del documentario 'Route ...

MotoGP: per Dovizioso cambio categoria e di compagni d'allenamento

In attesa di ricevere una proposta allettante , che potrebbe arrivare da Honda nel caso Marc Marquez non riuscisse a rientrare, Andrea Dovizioso ha deciso di dedicare un'intera settimana alla sua grande passione: il motocross. 'Al momento - aveva detto in un'intervista - ...

MotoGP, la nuova Honda Hrc per il 2021 verrà presentata il 22 febbraio

La nuova Honda Hrc verrà presentata il 22 febbraio in un evento che si svolgerà online a causa della pandemia di coronavirus. La casa giapponese ha dunque fissato ufficialmente il giorno in cui sarà t ...

