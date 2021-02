MotoGP cancellato il GP di Thailandia | anzi no

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il mistero del calendario dellacontinua, arricchendosi dell’elemento. Dopo la strana scomparsa della Russia dalla bozza provvisoria, ora pare che anche Buriram dovesse lasciare il suo posto. Secondo la stampa locale, il GP previsto per il prossimo 10 ottobre sarebbe in via di cancellazione, complici le incertezze legate alla pandemia. Ma la cosa non trova conferma nelle dichiarazioni ufficiali,. Il nuovo calendario2021: doppio round in Qatar Laha davveroil GP di? In un comunicato stampa, il Chang International Circuit che ospita il Gran Premio ha seccamente smentito la ricostruzione della stampa locale. “C’è stata un’incomprensione“, si legge nella nota. “In realtà, il governo stava annunciando ...