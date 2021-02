Morte Willy, l’accusa per i 4 del branco s’aggrava in omicidio volontario: hanno colpito per uccidere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quello del giovane Willy Monteiro Duarte, è stato un omicidio efferato. Di una «violenza sproporzionata», recita la nuova ordinanza. E l’accusa ai fratelli Bianchi s’aggrava in omicidio volontario. «I due hanno colpito per uccidere». Dunque, cambia l’accusa contestata dalla procura di Velletri per la Morte di Willy, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un pestaggio a calci e pugni a Colleferro lo scorso settembre. Non più omicidio preterintenzionale. Ma omicidio volontario. Per il delitto, lo ricordiamo, sono indagati Marco e Gabriele Bianchi. Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Morte Willy: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quello del giovaneMonteiro Duarte, è stato unefferato. Di una «violenza sproporzionata», recita la nuova ordinanza. Eai fratelli Bianchiin. «I dueper». Dunque, cambiacontestata dalla procura di Velletri per ladi, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un pestaggio a calci e pugni a Colleferro lo scorso settembre. Non piùpreterintenzionale. Ma. Per il delitto, lo ricordiamo, sono indagati Marco e Gabriele Bianchi. Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.: ...

