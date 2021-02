Morte Astori, le parole della moglie dopo l’udienza: “Ribadisco la fiducia nella giustizia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “E’ stata un’udienza significativa, confermo e Ribadisco la fiducia nella giustizia e il 2 aprile sarò di nuovo qui”. Queste le parole della moglie di Davide Astori, Francesca Fioretti, dopo l’udienza del processo con rito abbreviato per la Morte del calciatore che ha avuto luogo questa mattina nel palazzo di giustizia a Firenze e che vede il professor Giorgio Galanti accusato di omicidio colposo. Secondo i due tecnici che hanno redatto la perizia disposta dal giudice, che sono stati ascoltati durante l’udienza, la Morte del giocatore non sarebbe potuta essere evitata e sarebbero state confermate le cause della Morte ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “E’ stata un’udienza significativa, confermo elae il 2 aprile sarò di nuovo qui”. Queste ledi Davide, Francesca Fioretti,del processo con rito abbreviato per ladel calciatore che ha avuto luogo questa mattina nel palazzo dia Firenze e che vede il professor Giorgio Galanti accusato di omicidio colposo. Secondo i due tecnici che hanno redatto la perizia disposta dal giudice, che sono stati ascoltati durante, ladel giocatore non sarebbe potuta essere evitata e sarebbero state confermate le cause...

