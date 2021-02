Morte Astori, Francesca Fioretti in tribunale: cosa ha dichiarato (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'ex gieffina ha partecipato all'udienza di stamattina per il caso della Morte dell'ex calciatore della Fiorentina, scomparso nel 2018. Ecco com'è andata L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'ex gieffina ha partecipato all'udienza di stamattina per il caso delladell'ex calciatore della Fiorentina, scomparso nel 2018. Ecco com'è andata L'articolo proviene da Gossip e Tv.

leggoit : Udienza per la morte di #Astori a #Firenze - LaStampa : Morte Astori, processo rinviato al 2 aprile. L’ex compagna: “Ho fiducia nella giustizia” - infoitsport : Morte Astori, oggi l’udienza-chiave alla presenza della compagna Francesca - ChilErminia : RT @fanpage: 'Ci vediamo il 2 aprile, sarò qui per la sentenza' - giomo2 : RT @fanpage: 'Ci vediamo il 2 aprile, sarò qui per la sentenza' -