Moratti alla conferenza Stato-Regioni: «Valutiamo anche il vaccino russo» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Covid, la richiesta della vicepresidente della Regione Lombardia per ampliare la disponibilità. La replica di Speranza: «Abbiamo sollecitato l’Ue alla valutazione scientifica». Resta il nodo degli specializzandi Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Covid, la richiesta della vicepresidente della Regione Lombardia per ampliare la disponibilità. La replica di Speranza: «Abbiamo sollecitato l’Uevalutazione scientifica». Resta il nodo degli specializzandi

FcInterNewsit : Moratti: 'La famiglia Zhang non può più supportare la causa Inter. Spero trovi qualcuno alla sua altezza' - petergomezblog : Lombardia, dopo l’ospedale in Fiera è il turno del piano vaccini regionale: Moratti richiama Guido Bertolaso per la… - stipicj : RT @FcInterNewsit: Moratti: 'La famiglia Zhang non può più supportare la causa Inter. Spero trovi qualcuno alla sua altezza' - LuigiBevilacq17 : RT @FcInterNewsit: Moratti: 'La famiglia Zhang non può più supportare la causa Inter. Spero trovi qualcuno alla sua altezza' - BarbySavino : RT @marifcinter: Moratti: 'La famiglia Zhang non può più supportare, per intenzione e mezzi, la causa Inter. Spero che trovino qualcuno all… -