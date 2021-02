Mondiale per club: Tigres prima semifinalista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella prima partita del Mondiale per club, in corso di svolgimento in Qatar, i messicani del Trigres si qualificano alle semifinali battendo i Campioni d’Asia dell’ Ulsan Hyundai per 2-1. Ora affronteranno i brasiliani del Palmeiras. Tigres-Ulsan Hyunday: cosa è successo? La prima partita del Mondiale per clubin Qatar si accende dopo appena 24 minuti, quando i sudcoreani si portano in vantaggio con il difensore Kim Kee-Hee che anticipa tutti di testa. I messicani del Tigres provano a reagire già intorno alla mezz’ora con il loro uomo migliore, il francese Gignac che, dopo un tentativo andato a vuoto, trova il pareggio al 38? sfruttando un assist di Reyes. Poco dopo, sempre lui, completa la rimonta grazie ad un calcio di rigore assegnato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nellapartita delper, in corso di svolgimento in Qatar, i messicani del Trigres si qualificano alle semifinali battendo i Campioni d’Asia dell’ Ulsan Hyundai per 2-1. Ora affronteranno i brasiliani del Palmeiras.-Ulsan Hyunday: cosa è successo? Lapartita delperin Qatar si accende dopo appena 24 minuti, quando i sudcoreani si portano in vantaggio con il difensore Kim Kee-Hee che anticipa tutti di testa. I messicani delprovano a reagire già intorno alla mezz’ora con il loro uomo migliore, il francese Gignac che, dopo un tentativo andato a vuoto, trova il pareggio al 38? sfruttando un assist di Reyes. Poco dopo, sempre lui, completa la rimonta grazie ad un calcio di rigore assegnato ...

