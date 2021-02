Mondiale per Club, oggi il via alla competizione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Bayern Monaco assoluta favorita, Palmeiras possibile outsider: inizia oggi il Mondiale per Club 2020. Tante conoscenze del calcio italiano Parte oggi alle 15 l’edizione 2020 del Mondiale per Club, per la prima volta disputata nell’anno solare successivo a causa dei rallentamenti causati dalla pandemia. Un’edizione sicuramente anomala, quella che prenderà il via oggi in Qatar, ma che vede invariato il pronostico tutto a favore della vincente di Champions League, quest’anno il Bayern Monaco di Hans Flick. Prima contendente sarà il freschissimo Palmeiras, che meno di una settimana fa si è aggiudicato il titolo campione di Sudamerica battendo il Santos in finale di Libertadores. Gli altri “campioni” continentali che prenderanno parte al ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Bayern Monaco assoluta favorita, Palmeiras possibile outsider: iniziailper2020. Tante conoscenze del calcio italiano Partealle 15 l’edizione 2020 delper, per la prima volta disputata nell’anno solare successivo a causa dei rallentamenti causati dpandemia. Un’edizione sicuramente anomala, quella che prenderà il viain Qatar, ma che vede invariato il pronostico tutto a favore della vincente di Champions League, quest’anno il Bayern Monaco di Hans Flick. Prima contendente sarà il freschissimo Palmeiras, che meno di una settimana fa si è aggiudicato il titolo campione di Sudamerica battendo il Santos in finale di Libertadores. Gli altri “campioni” continentali che prenderanno parte al ...

TgLa7 : #Covid Morto Thomas Moore, i cosiddetto #captainTom per tutti i britannici, veterano centenario della II Guerra Mon… - Pontifex_it : I nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede.… - PescaraCalcio : Giornata Mondiale della lotta al Cancro Un piccolo pensiero per chi combatte, vive o vissuto questa battaglia ??… - BalottaClaudia : RT @LoredanaBerte: Oggi 4 Febbraio è la Giornata mondiale contro il Cancro. È sicuramente un giorno nel quale fermarci a riflettere ma, dob… - campiglioweb : RT @campiglioweb: Il giorno del tuo compleanno papà, la giornata mondiale contro il cancro, la ricerca per il male che vi ha portato via en… -