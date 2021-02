Ministro Spadafora, la grave ammissione: “Non conoscevo il mondo dello sport” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vincenzo Spadafora ha pubblicato un lungo post su Instagram salutando tutti dopo l’incarico come Ministro dello sport Tutto cambia velocemente e così il Ministro Spadafora ha salutato tutti con un lungo post su Instagram. E così è arrivata anche la sua grave ammissione per quanto riguarda il mondo dello sport: “Quando diciassette mesi fa ho L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vincenzoha pubblicato un lungo post su Instagram salutando tutti dopo l’incarico comeTutto cambia velocemente e così ilha salutato tutti con un lungo post su Instagram. E così è arrivata anche la suaper quanto riguarda il: “Quando diciassette mesi fa ho L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MCriscitiello : Vincenzo Spadafora saluta tutti con un post su Instagram e ammette, finalmente,quello che sostenevamo da mesi... “N… - TuttoMercatoWeb : Spadafora, finito il mandato da Ministro: '17 mesi fa non conoscevo il mondo dello Sport' - fanpage : Spadafora si congeda da ministro: 'Non conoscevo il mondo dello Sport' - FViola1926 : RT @giannattasius: 'Diciassette mesi fa non conoscevo il mondo dello sport' Lo ha detto l'ex ministro dello sport. Per davvero. #Spadafora… - gi0de : RT @robypava: L'ormai ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha scritto su Instagram che non sapeva nulla di sport. A parte l'averci… -