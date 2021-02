galata_mf : RT @Stocca64: I #banchiarotelle, secondo il commissario #Arcuri e il ministro #Azzolina, si sono rivelati un #flop gigante. Lo si era capit… - DipAffRegionali : AVANTI CON LA CAMPAGNA VACCINALE In riunione di coordinamento governo Regioni approvato con il ministro Speranza… - infoitinterno : Ministro o commissario: perché ora tutti vogliono (di nuovo) Giuseppe Conte - Matte0214 : RT @PalermoToday: Ministro o commissario: perché ora tutti vogliono (di nuovo) Giuseppe Conte - Fiore37542297 : @paoloroversi @AlvisiConci Attento, rischiamo di trovarcelo ministro o commissario europeo. -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro commissario

Today.it

... Francesco Boccia , per fare il punto con le regioni sul nuovo piano dei vaccini a cui hanno partecipato anche ildella Salute, Roberto Speranza e ilstraordinario per l'...... e a cui hanno partecipato anche ildella salute Speranza e quello per gli affari regionali, Boccia, oltre alArcuri, le regioni con più anziani da vaccinare riceveranno più dosi.Sul piano vaccini le incertezze sono tante, dalle forniture all’incognita sulle scelte del futuro governo. Ma l’impegno del commissario Domenico Arcuri e dei ministri Francesco Boccia e Roberto Speran ...Per affrontare la prossima fase della campagna vaccinale, che sarà dedicata a tutti gli over 80, la distribuzione delle dosi alle varie regioni avverrà seguendo il criterio di assegnare un numero di v ...