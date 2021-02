Ministri: ecco i probabili nomi per il Governo Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra conferme, ritorni e new entry, ecco la lista dei possibili Ministri del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi I Ministri della nuova squadra di Mario Draghi dovranno formare un Governo di alto profilo. Un esecutivo che verosimilmente seguirà il modello Ciampi, che per la prima volta sperimentò un mix di politici e tecnici. Un team che dovrà comunque essere in grado di soddisfare e rispecchiare le richieste del Capo dello Stato al fine di poter affrontare al meglio e con urgenza la fase critica che il Paese sta attraversando. La squadra che potrebbe nascere Come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Draghi potrebbe scegliere un suo ex collaboratore alla BCE, Eugenio Sgriccia. Al Viminale, invece, sembra probabile la riconferma ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra conferme, ritorni e new entry,la lista dei possibilidel nuovo esecutivo guidato da Mariodella nuova squadra di Mariodovranno formare undi alto profilo. Un esecutivo che verosimilmente seguirà il modello Ciampi, che per la prima volta sperimentò un mix di politici e tecnici. Un team che dovrà comunque essere in grado di soddisfare e rispecchiare le richieste del Capo dello Stato al fine di poter affrontare al meglio e con urgenza la fase critica che il Paese sta attraversando. La squadra che potrebbe nascere Come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,potrebbe scegliere un suo ex collaboratore alla BCE, Eugenio Sgriccia. Al Viminale, invece, sembra probabile la riconferma ...

SkyTG24 : #GovernoDraghi, ecco i possibili ministri della sua squadra - fattoquotidiano : IL COLLE BLINDA SEI MINISTRI 'Non si cambiano generali con una guerra in corso', ecco il toto-nomi del nuovo govern… - erpedrini : RT @Storace: Ma vi siete resi conto di chi ci siamo liberati? Ecco i #mostri che se ne vanno con #Conte - Anto202016 : RT @Storace: Ma vi siete resi conto di chi ci siamo liberati? Ecco i #mostri che se ne vanno con #Conte - infoitinterno : Draghi si terrà l’interim all’Economia come Monti? Ecco il totonomi dei ministri (tecnici) -