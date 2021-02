Milan mai domo sul mercato: rossoneri già al lavoro in vista della prossima stagione, occhi in casa Shakhtar (Di giovedì 4 febbraio 2021) I rossoneri avrebbero avviato i contatti per Tetê, giovane esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk. Leggi su 90min (Di giovedì 4 febbraio 2021) Iavrebbero avviato i contatti per Tetê, giovane esterno offensivo delloDonetsk.

gustatore : @milanecon Ah chiaro, per dire senza questo Milan non sarebbe mai uscito fuori Calabria, le nazionali nel breve ter… - maxmassi969 : @levrierog Sono solo scuse e basta, io a differenza di molti non mi esprimo ne in un senso e ne in un altro, sosten… - Claudio69_ : @imalessia06 Campione mai preso un gol in carriera in partite ufficiali col Milan - pinto1_1899 : RT @maffraPDN: @capuanogio Ai tempi della “crisi” Milan non vi siete mai preoccupati di scrivere “rispetto”....anzi era una corsa al massac… - Manu83449580 : Però non ho mai capito una cosa Il Milan ha Donnarumma, va in Coppa Italia e gioca Tatarusanu che non mi sembra co… -