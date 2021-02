ItaSportPress : Milan, i fantastici 6 che grazie a Pioli hanno aumentato la valutazione - - CapitanBergomi : RT @Alex_Zonghetti: @CapitanBergomi Fate la retorica pro inter e ora pro Milan, vi giuro che vi amo. Siete fantastici ?? - Alex_Zonghetti : @CapitanBergomi Fate la retorica pro inter e ora pro Milan, vi giuro che vi amo. Siete fantastici ?? - h4nkf4n : @ormal1969 @DarioCantoni @tcarapezza Ricordo un Milan-Juve su un campo fangoso, con kohler e MVB che se le diedero… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan fantastici

Il Milanista

Quante lacrime quella sera! Alla fine, però, ci ha sempre fatto vivere momenti' Prima ... Le esultanze scomposte di Galliani in Perugia -del 1999 infastidirono suo padre? '...... 'Rimango dell'idea che i ragazzi sono stati fuori dal normale,perchè eravamo in una ... il Chelsea parte della mia vita" Llorente " Udinese e Lasagna " Verona: siamo ai dettagli- ...Intervista a Hauge sulla Serie A. . Hauge sull’addio al Bodø/Glimt:. “Stavo parlando con i miei agenti per fare un piccolo piano. Hauge e la sua intervista sui sul primo gol in Serie A. Hauge sul suo ...Matías Viña in rampa di lancio. Il nazionale uruguaiano si è reso protagonista di una stagione fantastica con la maglia del Palmeiras culminata con la vittoria ...