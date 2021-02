Milan-Crotone, sarà Pairetto ad arbitrare il match | Serie A News (Di giovedì 4 febbraio 2021) sarà l'arbitro Luca Pairetto a dirigere Milan-Crotone, ventunesima giornata del campionato di Serie A che si giocherà a San Siro. Ecco la sua squadra Milan-Crotone, sarà Pairetto ad arbitrare il match Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021)l'arbitro Lucaa dirigere, ventunesima giornata del campionato diA che si giocherà a San Siro. Ecco la sua squadraadilPianeta

MilanLiveIT : ??Scelto l'arbitro per #MilanCrotone! - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: Arbitro Milan-Crotone: Luca Pairetto #SempreMilan #ForzaMilan @RibaltaRossoner - la_rossonera : Arbitro Milan-Crotone: Luca Pairetto #SempreMilan #ForzaMilan @RibaltaRossoner - Stetobald : @FrancescoRe200 Arbitró anche Crotone Milan all'andata Alla fine per queste gare ci sta ed infatti non gli assegnano mai i big match - pinto1_1899 : @Sergiu_jocar @carm_pana @MilanNewsit Intanto stai attento che prima di giocare col Milan devi rigiocare con Croton… -