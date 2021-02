Migranti | il diario di Soufi dalla Bosnia | “Si muore nella neve”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Ritrovati due corpi congelati tra la Bosnia e la Croazia. Congelati! Sepolti dalla neve“. Cosi’ ha scritto il 30 gennaio in uno dei suoi post su Facebook Nawal Soufi, attivista originaria di Catania. Da settimane, con altri volontari, si e’ unita ai migranti che lungo la cosiddetta “rotta balcanica” – che parte da Grecia e Turchia e lambisce l’Italia – cercano di evitare i respingimenti delle polizie di frontiera per presentare richiesta d’asilo in Europa. Un tema tornato d’attualita’ dopo le immagini di di giovani ma anche di famiglie con bambini piccoli, rimasti senza riparo dopo che un incendio a dicembre ha distrutto il campo profughi di Lipa, in Bosnia ed Erzegovina.

