"Migliori di chi e di cosa?". Popolo "calpestato", la rabbia di Paragone contro Berlusconi: attacco totale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gianluigi Paragone un fiume in piena. "Governo dei Migliori? Ma cosa significa essere Migliori? Chi attribuisce il titolo di migliore? Sulla base di cosa? La risposta è facile: si è Migliori quando si prosegue nella idea che le élite hanno delle democrazie, ovvero svuotarle". Una chiara frecciata a Silvio Berlusconi e non solo quella del leader di Italexit che, sulle colonne del Tempo, bastona il governo guidato da Mario Draghi. Nel mirino di Paragone una piccola caratteristica che contraddistingue quello che potrebbe essere l'esecutivo dell'ex presidente della Banca centrale europea: "I Migliori, guarda caso, non passano dal vaglio dei popoli, ossia delle elezioni, eppure arrivano al momento giusto, osannati, per cambiare il corso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gianluigiun fiume in piena. "Governo dei? Masignifica essere? Chi attribuisce il titolo di migliore? Sulla base di? La risposta è facile: si èquando si prosegue nella idea che le élite hanno delle democrazie, ovvero svuotarle". Una chiara frecciata a Silvioe non solo quella del leader di Italexit che, sulle colonne del Tempo, bastona il governo guidato da Mario Draghi. Nel mirino diuna piccola caratteristica che contraddistingue quello che potrebbe essere l'esecutivo dell'ex presidente della Banca centrale europea: "I, guarda caso, non passano dal vaglio dei popoli, ossia delle elezioni, eppure arrivano al momento giusto, osannati, per cambiare il corso ...

