Michelle Williams sarà Peggy Lee in Fever, film diretto da Todd Haynes (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attrice Michelle Williams interpreterà Peggy Lee nel film biografico Fever, progetto che verrà diretto da Todd Haynes. Michelle Williams sarà la protagonista di Fever, il film biografico su Peggy Lee che verrà diretto da Todd Haynes. Il progetto, che potrebbe essere acquistato da MGM, sarà prodotto da Marc Platt, Reese Witherspoon, Pamela Koffler e Christine Vachone, e forse da Billie Eilish e dal suo management, composto dalla madre Maggie Baird e da Justin Lubliner. Fever è in fase di sviluppo per Fox 2000 da vari anni e la prima sceneggiatura era firmata da Nora ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attriceinterpreteràLee nelbiografico, progetto che verràdala protagonista di, ilbiografico suLee che verràda. Il progetto, che potrebbe essere acquistato da MGM,prodotto da Marc Platt, Reese Witherspoon, Pamela Koffler e Christine Vachone, e forse da Billie Eilish e dal suo management, composto dalla madre Maggie Baird e da Justin Lubliner.è in fase di sviluppo per Fox 2000 da vari anni e la prima sceneggiatura era firmata da Nora ...

Dawson's Creek, il doppiatore di Dawson: "Era logorroico, tifavo per Pacey"

... che ha inserito in catalogo gli episodi del celebre teen drama che regalò il successo a Katie Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson e Michelle Williams . Con la serie tv tornata in onda, i fan ...

