Michael Jordan | perdite per 300 milioni di dollari nel 2020

La leggenda del basket Michael Jordan ha perso 300 milioni nel corso del 2020. E ora deve fare i conti con il caso GameStop. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile anche per la leggenda del basket Michael Jordan che, stando alle ultime stime a disposizione, ha chiuso l'anno da poco concluso con perdite per 300 milioni di dollari. Stando agli ultimi dati a disposizione, Michael Jordan, proprietario della squadra Charlotte Hornets, nel corso del 2020, anno orribile per tutti, ha registrato perdite per 300 milioni di dollari. Parliamo di una cifra mostruosa, che fortunatamente il patrimonio di MJ ...

Un momento non facilissimo per Michael Jordan, il proprietario degli Charlotte Hornets ha infatti subito perdite finzanziarie per cicra 300 milioni di dollari nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus che ha travolto il mondo.

Con i suoi 32 punti, infatti, sorpassa Michael Jordan per numero di partite consecutive oltre i 25 punti dall'inizio della regular season, attualmente 17: il record è di Rick Barry con 25 nella ...

