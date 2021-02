“Mia moglie mi ha cacciato di casa”. Il famoso cantante e la storia d’amore con Barbara D’Urso: “Abbiamo preso un appartamento insieme” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Memo Remigi è tornato a parlare della sua love story con Barbara D’Urso. Una relazione chiacchierata ancora oggi per via della differenza d’età: ben 19 anni tra l’attuale conduttrice Mediaset e il cantante. Ma discussa soprattutto perché all’epoca dei fatti Remigi era sposato e con un figlio. Memo Remigi ha pubblicato un memoriale sul settimanale Di Più Tv nel quale ha raccontato alcuni aneddoti di quella liaison che poi si è interrotta. Dagli anni Sessanta Remigi era legato a Lucia Russo, la giornalista scomparsa di recente a causa di una brutta malattia. Nel suo lungo sfogo il musicista ha confidato che nel mondo dello spettacolo non è facile resistere a certe tentazioni. Memo ha ammesso pubblicamente di aver avuto più di una “scivolata” in oltre cinquant’anni di matrimonio. La più celebre è stata proprio quella con Barbarella. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Memo Remigi è tornato a parlare della sua love story con. Una relazione chiacchierata ancora oggi per via della differenza d’età: ben 19 anni tra l’attuale conduttrice Mediaset e il. Ma discussa soprattutto perché all’epoca dei fatti Remigi era sposato e con un figlio. Memo Remigi ha pubblicato un memoriale sul settimanale Di Più Tv nel quale ha raccontato alcuni aneddoti di quella liaison che poi si è interrotta. Dagli anni Sessanta Remigi era legato a Lucia Russo, la giornalista scomparsa di recente a causa di una brutta malattia. Nel suo lungo sfogo il musicista ha confidato che nel mondo dello spettacolo non è facile resistere a certe tentazioni. Memo ha ammesso pubblicamente di aver avuto più di una “scivolata” in oltre cinquant’anni di matrimonio. La più celebre è stata proprio quella con Barbarella. ...

