"Mi ha telefonato, era compiaciuto". Clamoroso, chi smaschera Mario Draghi: grosso guaio (con la Juventus) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi, economista ed ex governatore della Bce ha una grande passione: il calcio. Ed è tifoso della Roma. Qualche giorno fa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha raccontato a Radio Capital di una telefonata tra lui e il probabile prossimo premier. Che sarebbe Draghi, appunto. Draghi chiamò il numero uno del Napoli poco dopo l'ultima sentenza del ricorso sul caso Juve-Napoli. "Dopo la sentenza del collegio di garanzia del Coni ho ricevuto telefonate di grande solidarietà. Purtroppo in Italia quando si vince ci si attacca al carro dei vincitori" ha raccontato DeLa. "Mario Draghi mi ha telefonato per farmi gli auguri di Natale e mi ha espresso il compiacimento per la sentenza su Juventus-Napoli. Io penso che dobbiamo ...

