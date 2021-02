METEO Italia. Anticiclone e caldo fuori stagione. Cambia tutto dal weekend (Di giovedì 4 febbraio 2021) METEO SINO ALL’11 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Anticiclone che si è insediato sull’Italia, oltre a portare METEO stabile, determina un clima davvero primaverile, insolito per il periodo. Si tratta, non a caso, di un promontorio subtropicale coadiuvato da masse d’aria calda di matrice subtropicale. L’influenza dell’Anticiclone è più netta al Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà più ai margini e alle prese con infiltrazioni umide atlantiche. Le temperature sono già in netto rialzo e saliranno ancora per il resto della settimana, con il picco di questo caldo fuori stagione atteso all’inizio del weekend. Questa parentesi dal sapore primaverile continuerà a concentrare i suoi massimi effetti tra il Sud, la Sardegna e la Sicilia, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021)SINO ALL’11 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’che si è insediato sull’, oltre a portarestabile, determina un clima davvero primaverile, insolito per il periodo. Si tratta, non a caso, di un promontorio subtropicale coadiuvato da masse d’aria calda di matrice subtropicale. L’influenza dell’è più netta al Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà più ai margini e alle prese con infiltrazioni umide atlantiche. Le temperature sono già in netto rialzo e saliranno ancora per il resto della settimana, con il picco di questoatteso all’inizio del. Questa parentesi dal sapore primaverile continuerà a concentrare i suoi massimi effetti tra il Sud, la Sardegna e la Sicilia, ...

