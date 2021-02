Meteo Italia al 19 febbraio con molte PERTURBAZIONI (Di giovedì 4 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione sembrano orientati, ormai decisamente, verso scenari Meteo climatici fortemente dinamici. Dinamicità che dovrebbe tradursi in variabilità, a sua volta ascrivibile alla vigorosa circolazione zonale e quindi alla serie di PERTURBAZIONI provenienti dall’Oceano Atlantico. L’aria gelida continentale, che come saprete sta invadendo l’Europa settentrionale e ben presto si estenderà in direzione ovest, verrà risucchiata in aperto Atlantico e liscerà l’Italia, laddove – come detto – si rivedranno correnti occidentali piuttosto vivaci. Inizialmente dovrebbe trattarsi di correnti discretamente fredde, ma certo non gelide, successivamente si dovrebbe procedere in direzione di un quadro Meteorologico più consono al tardo Autunno. La ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione sembrano orientati, ormai decisamente, verso scenariclimatici fortemente dinamici. Dinamicità che dovrebbe tradursi in variabilità, a sua volta ascrivibile alla vigorosa circolazione zonale e quindi alla serie diprovenienti dall’Oceano Atlantico. L’aria gelida continentale, che come saprete sta invadendo l’Europa settentrionale e ben presto si estenderà in direzione ovest, verrà risucchiata in aperto Atlantico e liscerà l’, laddove – come detto – si rivedranno correnti occidentali piuttosto vivaci. Inizialmente dovrebbe trattarsi di correnti discretamente fredde, ma certo non gelide, successivamente si dovrebbe procedere in direzione di un quadrorologico più consono al tardo Autunno. La ...

