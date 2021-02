Meteo di primavera allarma | il rischio di estremi ancora peggiori

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non manca molto all’inizio della, che dal punto di vistarologico partirà il primo giorno di marzo. Febbraio è il mese più corto dell’anno e scappa via velocemente. Laè la stagione dei contrasti. Preoccupa vedere quello che sta avvenendo ora e che potrebbe avere ripercussioni più avanti. Prospettive preoccupanti in vista dell’avvio dellaUn assaggio dista per colpire la nostra Penisola, con caldo anomalo africano che farà impennare le temperature su picchi massimi fino a 25 gradi. Se non sarà record, poco ci manca. Al tempo stesso, il grande gelo avvolgerà il Nord Europa, con contrasti davvero esplosivi. Il Vecchio Continente sarà conteso fra masse d’aria assai diverse. Tutto ciò non sarà il risultato di scambi meridiani, ma di una situazione per la quale ...