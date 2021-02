Mercato Milan – L’attaccante non rinnova, Raiola lo porta in rossonero? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il giovane attaccante dell'Ajax non rinnoverà il contratto con il club olandese. Occhio alle mosse di Mino Raiola in ottica Mercato Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il giovane attaccante dell'Ajax non rinnoverà il contratto con il club olandese. Occhio alle mosse di Minoin otticaPianeta

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - L'attaccante non rinnova, #Raiola lo porta in rossonero? - #ACMilan #Milan #SempreMilan - milan_day : Tra mercato, campo e rinnovi - sportli26181512 : #Calciomercato Milan, non solo Thauvin: ecco la lista di Maldini: La società rossonera scatenata fra colpi a parame… - Pall_Gonfiato : #Milan, potrebbe esserci un nuovo arrivo: ecco gli ultimi scenari -