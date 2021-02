Mercato Milan – Brobbey, assalto del Lipsia: già contattato Raiola / News (Di giovedì 4 febbraio 2021) Attenzione alle ultime notizie di Mercato sul Milan: il giovane attaccante dell'Ajax Brian Brobbey nel mirino del Lipsia. E' un assistito di Mino Raiola Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) Attenzione alle ultime notizie disul: il giovane attaccante dell'Ajax Briannel mirino del. E' un assistito di MinoPianeta

È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata

Brobbey, talentino dell'Ajax, andrà via a giugno a parametro 0. Come dichiarato da Overmars, il giocatore assistito

Il #Milan 'cresce' anche sul mercato: il valore di 5 calciatori è salito di 85 milioni

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Gabbia, fine del tunnel. L'infermeria del Milan si svuota e Pioli sorride

Il Milan gli ha dato il bentornato anche sui social perché l'assenza è stata lunga e, oltre al ... la lontananza dai campi di Matteo Gabbia ha in qualche modo indirizzato pure le riflessioni di mercato. ...

Juventus, il Borussia Dortmund piomba su Szczesny. Donnarumma a Torino?

Il portiere del Milan è già stato accostato alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato, seppur con poca convinzione dopo che il Diavolo era riuscito a convincere il proprio portiere a firmare il ...

Mercato Milan – L’attaccante non rinnova, Raiola lo porta in rossonero? Pianeta Milan Gli 11 volti nuovi arrivati in Serie A durante il mercato di gennaio

Il mercato di Gennaio, ormai è risaputo ... trattativa dipesa anche dal futuro del pupillo Simakan e solo 4 giorni dopo il suo arriva in casa Milan, peraltro nel Derby con l'Inter. Prelevato dal ...

Calciomercato Milan – Cairo: “Rinnovo Belotti? Deve essere motivato”

Andrea Belotti in ottica calciomercato Milan? Attenzione alle parole del presidente del Torino Urbano Cairo sul rinnovo del classe 1993 ...

