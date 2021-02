Meno Remigi ha tradito la moglie con Barbara d’Urso | “Errori clamorosi”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Arrivano tra le pagine di DiPiù TV le nuove dichiarazioni di Memo, ex grande amore diquando lei era molto giovane. A quanto pare il popolare cantante per stare con lei lasciò lache lo cacciò fuori di casa (per poi riprenderselo quattro anni dopo). Memohasua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.