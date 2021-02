Mediobanca | la Delfin di Del Vecchio sale al 13%

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Leonardo Delnon si ferma e cresce ancora in, tramite il suo braccio finanziario, che raggiunge la soglia del 13%. L’imprenditore ha ottenuto l’autorizzazione della BCE a salire sino alla soglia del 20%., in base alle comunicazioni obbligatorie al mercato, ha acquistato quasi 11 milioni di azioni, pari all’1,25% del capitale di Piazzetta Cuccia. La partecipazione di Delcosì al 13,2% dall’11,92% della fine di dicembre.

