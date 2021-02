McKinsey patteggia con 47 stati Usa: 573 milioni di dollari per aver spinto la vendita del pericoloso antidolorifico OxyContin (Di giovedì 4 febbraio 2021) La società di consulenza statunitense McKinsey ha patteggiato il pagamento di 573 milioni di dollari (472 milioni di euro) a 47 stati Usa per il ruolo avuto nel promuovere le vendite degli antidolorifici oppiacei della Purdue Pharmàs OxyContin e di altre case farmaceutiche, che hanno causato la morte di oltre 450 mila persone negli ultimi due decenni. Lo scrive il New York Times citando cinque persone a conoscenza dei negoziati. Secondo il quotidiano, McKinsey lavorò con Purdue suggerendo di concentrarsi sulla vendita delle lucrative pillole ad alto dosaggio anche dopo che la casa farmaceutica si dichiarò colpevole nel 2007 in una indagine federale di aver fuorviato i medici e le autorità regolatorie sui rischi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) La società di consulenza statunitensehato il pagamento di 573di(472di euro) a 47Usa per il ruolo avuto nel promuovere le vendite degli antidolorifici oppiacei della Purdue Pharmàse di altre case farmaceutiche, che hanno causato la morte di oltre 450 mila persone negli ultimi due decenni. Lo scrive il New York Times citando cinque persone a conoscenza dei negoziati. Secondo il quotidiano,lavorò con Purdue suggerendo di concentrarsi sulladelle lucrative pillole ad alto dosaggio anche dopo che la casa farmaceutica si dichiarò colpevole nel 2007 in una indagine federale difuorviato i medici e le autorità regolatorie sui rischi ...

Una e - mail del luglio 2019 divulgata nel contenzioso mostra un partner di McKinsey discutere dell'opportunità di 'eliminare tutti i nostri documenti e mail'. I suggerimenti dei consulenti McKinsey ...

Una e - mail del luglio 2019 divulgata nel contenzioso mostra un partner di McKinsey discutere dell'opportunità di 'eliminare tutti i nostri documenti e mail'. I suggerimenti dei consulenti McKinsey ...

Il gigante delle consulenze aziendali è accusato di aver aiutato colossi farmaceutici come Purdue e J&J a "sovralimentare" le vendite. Oltre 400mila i morti per overdose ...

Una e - mail del luglio 2019 divulgata nel contenzioso mostra un partner di McKinsey discutere dell'opportunità di 'eliminare tutti i nostri documenti e mail'. I suggerimenti dei consulenti McKinsey...
Il gigante delle consulenze aziendali è accusato di aver aiutato colossi farmaceutici come Purdue e J&J a "sovralimentare" le vendite. Oltre 400mila i morti per overdose ...