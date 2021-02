Matuidi: “Bisogna dire ‘no’ al razzismo, l’ho subito in Italia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Noi siamo degli esempi e penso che quello sia stato il miglior esempio. Sono cose che non dovrebbero accadere nel calcio e nemmeno nella vita. Troppi episodi vengono fatti passare. Questo il momento di dire davvero stop. Io l’ho vissuto anche in Italia e avrei voluto che qualcosa del genere capitasse anche per noi“. Con queste parole, Blaise Matuidi ha condannato il razzismo nel mondo dello sport, il quale dovrebbe essere confinato e sconfitto. L’ex centrocampista della Juventus, al momento in Mls, ha commentato l’episodio di razzismo in Paris Saint-Germain-Basaksehir, menzionando inoltre l’Italia negativamente, in quanto ha raccontato di aver accusato discriminazione razziale. Matuidi è stato intervistato da Goal.com, cercando di attuare una cesura a ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Noi siamo degli esempi e penso che quello sia stato il miglior esempio. Sono cose che non dovrebbero accadere nel calcio e nemmeno nella vita. Troppi episodi vengono fatti passare. Questo il momento didavvero stop. Iovissuto anche ine avrei voluto che qualcosa del genere capitasse anche per noi“. Con queste parole, Blaiseha condannato ilnel mondo dello sport, il quale dovrebbe essere confinato e sconfitto. L’ex centrocampista della Juventus, al momento in Mls, ha commentato l’episodio diin Paris Saint-Germain-Basaksehir, menzionando inoltre l’negativamente, in quanto ha raccontato di aver accusato discriminazione razziale.è stato intervistato da Goal.com, cercando di attuare una cesura a ...

