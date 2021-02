Matuidi | “Anche in Italia ho vissuto episodi di razzismo Ora bisogna dire stop”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilè una piaga che non sembra voler ancora abbandonare il calcio. Nemmeno negli ultimi mesi si sono evitati problemi legati alla discriminazione, come accaduto in Champions League tra Paris Saint-Germain e Basaksehir. Su questo tema è intervenuto Blaiseai microfoni di Goal.com: "Noi siamo degli esempi e penso che quello sia stato il miglior esempio. Sono cose che non dovrebbero accadere nel calcio e nemmeno nella vita. Troppivengono fatti passare. E' il momento didavvero. Io l'hoine avrei voluto che qualcosa del genere capitasseper noi".LE PAROLEPoiraccontale sue impressioni sulla sua avventura in MLS con l'Inter Miami: ...

